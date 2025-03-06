南台灣台積宅挫著等？專家提醒是否投機風

高雄楠梓受台積電進駐影響帶動房價飆升，房價從每坪新台幣10多萬到30多萬元起跳已是日常。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）台積電3日宣布擴大在美國投資，預計投入1千億美元興建晶圓廠、封測廠以及研發中心等，外界熱議因台積電炒作的房地產恐會打回原形。高雄市楠梓區的“台積宅”近年上漲3倍之多。住商機構統計台積宅4年房價漲幅，新竹縣寶山鄉飆漲1.2倍，嘉義縣朴子市也漲95%。專家提醒，全球前景發展詭譎多變，消費者若欲置產相關議題，須格外注意是否具投機風氣。



根據台積電最新規劃，亞利桑那州廠區將新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心，與先前宣布的3座晶圓廠合計，共6座晶圓製造設施。台灣《財訊快報》報導，業界傳言，高雄原定興建3座晶圓廠，未來可能僅保留2座，另一座將移往美國；至於嘉義廠區，原本規劃4座廠房，其中2座可能改至美國，用於先進封裝技術的發展。



對此，台積電發布聲明強調在台灣的投資計劃不變，先進製程全球研發中心依然是“根留台灣”。高雄市長陳其邁也強調，台積電高雄設廠計劃不變。



住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，由竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為“房市光明燈”，只要有台積電所到之處，皆會吸引建商大舉推案，周邊亦形成交易熱區，致使產業周邊的蛋白鄉鎮房價直線飆升。



不過，徐佳馨也指出，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢特朗普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若欲置產相關議題周邊，須格外注意區域是否具有投機與置產風氣。

