羅智強：國民黨團內已有共識推反廢死公投

藍委羅智強。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今上午召集藍委舉行閉門會議，商討新會期優先法案。外傳會議中討論要推出“反廢死公投”反制大罷免潮。國民黨團首席副書記長羅智強下午受訪時表示，國民黨團內部有相當的共識要推出反廢死公投，讓民進黨聽聽社會正義的聲音。



由於新版《公民投票法》規定，公民投票日每兩年舉行一次，定於8月第四個星期六。今年的日期是8月23日，但現在才開始連署公投案，已經趕不及8月23日投票，因此國民黨團若推反廢死公投，可由“立法院”通過提案，再交“中選會”舉辦公投。



羅智強下午受訪時表示，歷次台灣民調都有8成民意反對廢除死刑，但民進黨執政後透過大法官“釋憲”，已經創造了實質廢死的狀態。包括死刑判決要合議庭一致決，也包括現在的死刑犯還有將近30多位沒有執行槍決，家屬夜夜哭泣盼不到正義。這樣的問題，既然民進黨無法符合人民期待，那就透過“反廢死”或“反實質廢死”的公民投票讓民眾來決定。



羅智強指出，民進黨不理會8成的民意，那就讓8成的民意來告訴民進黨，請聽聽社會期待正義的聲音。



羅智強說道，今天國民黨團會議中有討論到，人民關切的重大議題很多，除了反廢死之外還有很多公共政策問題，具體要提出哪些公投，還有再商議的空間，但是國民黨會有具體的行動，與人民站在一起。



羅智強認為，國民黨團內部已有相當的共識，會推出反廢死公投。