中評關注：黃國昌拜會盧秀燕　各取所需

黃國昌致贈柯文哲著作予盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌啟動“3＋1進化版計劃”，首站於5日到台中市拜訪國民黨籍市長盧秀燕，這是黃就任黨魁以來，第一個“立法院”之外的跨黨派拜會行程。由於盧被視為可能角逐2028大選人選，又可能參選國民黨主席，兩人會面格外引人關注，無論如何，對盧秀燕及黃國昌而言，這場會晤在個人聲量及政治訊號上都有正面效益，雙方各取所需。



民眾黨啟動“3＋1進化版計劃”，由黨主席黃國昌帶領黨公職人員到全台各地的深度探訪，第一站選擇台中，5日下午黃國昌與盧秀燕在市政府禮賓廳會面，民眾黨與會者包括秘書長周榆修、“立委”麥玉珍、民眾黨市議員江和樹與陳清龍及無黨籍議員陳廷秀。台中市政府包括副市長鄭照新、交通局長葉昭甫、新聞局長欒治誼、運動局長遊志祥、經發局長張峯源等人與會。



值得注意的是，盧秀燕與黃國昌都很有默契的強調，雙方會面以市政交流為主軸，對於盧秀燕是否參選國民黨黨主席，未來有無可能與黃國昌“主席對主席交流”、2026九合一選舉是否在台中進一步促成藍白合作、兩人對大罷免潮的看法等政治議題，一律不予回應。刻意淡化這場會面的政治性質。



然而，這是黃國昌就任民眾黨黨魁以來，第一個“立法院”之外的跨黨派拜會行程，邏輯上應該先與在野黨領袖見面尋求合作，但黃卻未與國民黨主席朱立倫交流，反而是先合體盧秀燕，不免讓外界產生政治聯想。



據了解，黃國昌當選民眾黨主席後，就有規劃要到台中拜會盧秀燕，一方面是考量台中市為藍白合作的示範區，盧秀燕與白營的關係友好，加上台中市是民眾黨在北台灣之外，支持度最高的城市，與盧秀燕建立起關係，對黃國昌鞏固其黨內支持，以及緊接而來的2026九合一選舉布局有幫助。

