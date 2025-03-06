胡全威：特朗普擅實境媒體秀　衝突妥協進步

世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任教授胡全威接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新政，世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任教授胡全威接受中評社專訪分析，從特朗普揚言對全球發動關稅戰，日前又與烏克蘭總統澤連斯基的白宮一吵，其實都可看出特朗普擅長用浮誇、操作媒體的方式，過去就是實境秀主持人。他的策略是先提出衝突，再來逼上談判桌妥協、以力求進步，語不驚人死不休，拿到自己所要的。



胡全威表示，特朗普曾擔任過實境秀《誰是接班人》主持人，非常習慣大眾關注，因此連談判策略都喜歡全程公開給媒體直播，這與早年台灣人理解的陳水扁有點像，利用三步驟“衝突、妥協、進步”。特朗普會先提出很高的籌碼條件，比如一開始說要課中國60%關稅，如今尚只課20%，但也已達到特朗普要的利益效果。或是對巴拿馬索要巴拿馬運河，逼巴拿馬退出中國的一帶一路連線。若特朗喊加徵的關稅太小，當然不會引起媒體關注，從傳播學來看，就是用誇大的議題、數字、修辭，利用媒體來建構自己的論點。



胡全威，台灣大學政治學研究所博士，歷任淡江大學全球政治與經濟學系兼任講師、中國文化大學政治學系兼任助理教授、“中央研究院”人文社會科學中心博士後研究、多校通識中心兼任助理教授、世新大學學務長等，研究專長為政治修辭、政治傳播、政治思想、語言邏輯與批判思考。



胡全威說，特朗普目前表現上，都是希望能落實自己在競選時宣告的承諾，比如希望俄烏戰爭早點停止，在澤連斯基面前誇稱美國出資了3500億元美金，事實上是1千多億，與歐盟加總出資的數目不相上下。當然美國的確有軍援烏克蘭，但特朗普希望將資金都回歸美國，美國選民更在乎的是自己生活，而非維護世界和平、當世界警察。



胡全威向中評社說，尤其特朗普5日在國會的演說，宣告澤連斯基寫信說會重回談判桌，特朗普日前更在推特轉發一個網友評價“特澤會”都是演好的發文，到底真相為何？自然只有特朗普自己知道，不過都能看到特朗普就是希望俄烏趕快停火，然後美國要從美烏礦產協議拿到烏克蘭的稀土，以利後續在軍事、科技上對抗中國。

