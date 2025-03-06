台積電赴美　杜紫宸：台產業發展會有挑戰

中華大學講座教授杜紫宸。（中評社 資料照） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）針對台積電擴大對美投資1000億美元，中華大學講座教授杜紫宸接受中評社訪問表示，從主客觀條件而言，台積電赴美發展是大勢所趨，一來是美國的壓力，二來是台灣發展環境本身就欠佳，台積電的決策對企業本身發展有利，但對台灣而言，意味著台積電未來在台的投資規模會被排擠，加上相關產業鏈必然隨著台積電海外布局外移，台灣的產業發展會面臨挑戰，中小企業會出現龐大的轉型壓力。



杜紫宸，交通大學管理科學系學士、淡江大學管理科學研究所碩士。曾任資策會市場情報中心主任、第三波資訊總經理、八風科技董事長、宏碁電腦軟體事業群總經理、工研院產經趨勢中心主任、商業發展研究院副院長、工研院競爭力研究中心主任、台灣亞太產業分析專業協進會理事長等職。



美國總統特朗普與台積電總裁魏哲嘉3日共同宣布，台積電將斥資1000億美元擴大在美晶片製造業務。特朗普並強調，該投資案是在先前宣布的650億美元基礎上增加的，而且會“建造5座最尖端先進的生產設施”。有了這項投資，“如果台灣出事，美國也會有很大的影響力。”該投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及研發中心。



分析台積電擴大對美投資的相關影響，杜紫宸表示，台積電此舉有策略性考量，因為一方面有特朗普政府加徵關稅的壓力，另一方面也要顧及確保企業穩健、站穩全球領先的地位，所以台積電最終選擇赴美，按照企業經營的精神而言，是合理的選擇。



杜紫宸認為，台積電選擇在中美貿易談判正式展開之前，先與美國達成投資協議，正是為了從特朗普可能施加的制裁籌碼中剝離。若未及時與美方達成共識，台積電在面對中美貿易摩擦時，可能會成為牽制談判的一個重要籌碼，從而影響全球供應鏈的穩定性。

