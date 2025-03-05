32席藍委遭罷　國民黨：黨中央會投入資源

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，不少中常委關心綠營罷免藍委32案皆已通過第一階段，國民黨發言人楊智伃會後轉述表示，中常委在今日會中把各地資訊、基層聲音讓黨中央了解，大家給予大罷免很多關心與建議，他們都有收到，會整合大家意見把所有工作做得更好。



媒體詢問，針對罷綠團體的有關支出，國民黨中央的財力能否有辦法支應？楊智伃說，罷免的起頭比較困難，國民黨期待由公民團體做第一步的響應，而且不太希望增加社會仇恨，但未來在不同的階段，國民黨中央都會投入不同的資源，有不同角色扮演，也會有不同的因應方式。



國民黨今天下午召開中常會，由於“中選會”近日公告“立委”罷免案連署情況，目前32案全是罷免中國國民黨“立委”通過第一階段，罷免民進黨“立委”12案全部摃龜皆未達標，尚待補件，外界將矛頭指向國民黨中央動員不力，常會上也有多位常委關心目前的因應策略。



楊智伃在會後轉述時表示，朱立倫在談話中提到，國民黨一直以來最重要的工作是保護認真優秀、為“福國利民”法案衝鋒陷陣的黨籍“立委”。對於大罷免第一階段和第二階段有什麼要協助與黨中央的動作，中常委也提供建議，雙方直接溝通討論，這才是未來面對各方挑戰，大家一起團結合作。



另外，有關國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日受訪提及公民團體有意針對選罷法、“憲法”訴訟法修正案提出公投一事指出，國民黨會勇敢應戰，並預計在今年8月23日公投。



楊智伃表示，公投議題目前還沒有進一步的資訊，但有從傅崐萁那邊了解到，民進黨想要發起的公投議題，國民黨會有相應的措施策略來因應。



至於前藍委鄭麗文在政論節目狂轟朱立倫對罷免無積極作為，讓同台的楊智伃當場落淚。楊智伃說，對鄭麗文與媒體人黃揚明的批評指教都虛心接受，而朱立倫對此有勉勵她說“辛苦了，一起加油”。