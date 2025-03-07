吳達偉：台積電沒道理把最先進製程搬美國

曾任職於廣達與華碩科技的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月7日電（記者 盧誠輝）台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。曾任職廣達與華碩的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉接受中評社訪問表示，台積電身為世界級公司，沒有道理把台灣已經在研發中的最先進製程整個搬到美國去，因為若這樣做將會造成毛利率與技術上的落差。未來少了談判籌碼的台灣該怎麼因應？正考驗台灣政府的智慧。



台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這次宣布的擴大投資1000億美元包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



吳達偉指出，魏哲家這次只不過是在特朗普面前把台積電未來5年要在美國的投資計劃一次攤開來講，但其實並非梭哈，因為若按照既定規則，台積電應該是要在每年的年報上去公布對美的投資計劃，但魏哲家這次選擇一次說完，所以表面上才會感覺1000億美元好像很多，但若分5年來看，每年也不過約200億美元，還是在台積電原本的既定計劃當中。



他說，若以撲克牌遊戲來比喻，就商業上來看，台積電這次對美打出的牌頂多只能算是“紅心二”，而象徵“黑桃二”的最先進製成關鍵技術仍留在台灣，但若從政治上來看，台積電畢竟還是少了一張牌可打，也確實已把一大部分的籌碼往外搬了，未來少了談判籌碼的台灣，該怎麼因應？就相當考驗台灣政府的智慧了。



吳達偉，台灣大學機械工程學碩士，曾任職於廣達與華碩擔任工程師，後以網路紅人之姿參政，網路綽號“Z9”，曾任民眾黨中央委員、高虹安出任“立委”期間辦公室主任。2020代表民眾黨籍參選板橋東區“立法委員”，2022年參選新北市板橋區議員，不過均未當選，現為新竹市政府勞工及青年處長。



吳達偉提到，台積電本來就是全球性的公司，因此布局全球是很早以前就既定的策略，目前除了美國之外，包括日本和德國也都有設廠計劃，這次加碼投資美國1000億美元，看起來似乎比台灣政府一年的總預算還要多，乍聽之下好像還蠻嚇人的，但其實台積電敢這麼做是有底氣的，也是經過董事會長年討論下來的策略，因為這本來就是全球的產業趨勢。



他透露，外界擔心台積電加碼投資美國是否會影響到台積電的主體性與獲利能力，而台積電目前的毛利率還是有高達50%以上，未來在美國建廠的成本將比在日本和德國建廠的成本都還要高。但就他所知，台積電已有跟美系客戶達成共識，未來若客戶採購美國廠製造的晶片，費用也會相對稍微高一些，例如在台灣製造的晶片一片可能賣100美元，但在美國製造的晶片可能一片就會賣到120美元，而這樣的作法，台積電也早已取得客戶端的理解與支持。