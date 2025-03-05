北榮輔助治療犬退休　蔡英文帶牛肉乾慰勞

蔡英文帶自家烘製的巴拉圭牛肉乾慰勞“歐巴”。（臺北榮民總醫院臉書） 中評社台北3月5日電／“歐巴”是全台灣第一隻駐點於醫院的輔助治療犬，已在台北榮總陪伴病人超過六年，是醫院裡最受歡迎的特別員工。北榮表示，隨著歐巴年齡增長，今年光榮退休，但牠永遠是北榮的榮譽員工，醫院會持續陪伴牠過退休生活，特別的是蔡英文日前特地帶自家烘製的巴拉圭牛肉乾慰勞歐巴。



北榮大德病房於2016年7月開始導入導盲犬轉職為“輔助治療犬”，並且以活動的形式，讓輔助治療犬進入大德病房，療癒病人及家屬。歐巴為全台第一隻駐點安寧團隊的輔助治療犬，於2019年2月正式開始工作，同時參與團隊運作及服務，增加陪伴病人及家屬的時間與機動性，提供高品質的醫療服務。



台北榮總院長陳威明充滿不捨地說，“歐巴退休，真的捨不得，所以牠要常常回來醫院看我”。院長辦公桌的抽屜裡都會放著狗糧，是真心愛牠、疼牠，隨時歡迎歐巴回到醫院看看老朋友。



昨天上午，最疼愛犬貓的蔡英文特地帶來自家烘製的巴拉圭牛肉乾，慰勞這位長年守護病人心靈健康的夥伴。陳威明說，歐巴開心地品嚐著美味的牛肉乾，眼神裡滿是幸福與感激，現場氣氛溫馨。感謝蔡英文對歐巴的疼愛，以及對北榮的關懷與支持。