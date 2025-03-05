總預算、財劃法覆議案　朝野協商破裂

韓國瑜召集朝野協商總預算案、《財劃法》修法覆議案，最後協商破裂。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日召集朝野協商，討論“行政院”對“2025總預算案”、《財政收支劃分法》修法所提覆議案的處理時程，協商破裂。過程中國民黨團總召傅崐萁另有行程先離席，民進黨團總召柯建銘大表不滿，批傅“落跑”，兩人激烈互嗆。



由於朝野協商歷經1個小時半無法達成共識，朝野吵成一團，韓國瑜最後裁示，由於沒有共識，我們就由院會來表決處理。隨後韓國瑜直接宣布散會。



“行政院長”卓榮泰先前已提出“立法院改革相關法案”、“《憲法訴訟法》修法”、“《公職人員選舉罷免法》”三項覆議案，均遭藍白聯手否決。這次再度對“今年度總預算案”、“《財政收支劃分法》修法”提出覆議。卓榮泰自上任以來已提五項覆議案，成為台灣歷史上提最多覆議案的“閣揆”。



韓國瑜今日下午對“2025總預算案”、“《財政收支劃分法》修法”覆議召集朝野協商，依照時程，“立法院”最遲應於3月13日前處理覆議案。過程中朝野雖然都同意邀請卓榮泰來“立法院”對覆議案進行報告並備詢，但柯建銘希望每個覆議案用兩天處理，總共要花四天，藍白則主張一天處理一個覆議案，總共兩天就把覆議案處理完。



台灣民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨提議各用一天來處理，其他時間趕快處理“福國利民”的案子。柯建銘反嗆，民進黨希望各兩天，這個會期還有三個月，有差這兩天嗎？我就看你們怎麼“福國利民”，不要“裝孝維”（閩南語，指裝瘋賣傻），如果在野堅持每案各一天處理，我們就院會表決處理，反正我們一定輸。



傅崐萁表示，柯建銘一直雞蛋裡挑骨頭，讓大家很困擾，不是大家不願意配合柯建銘，今天是有迫切問題，是因為時間上已經不允許了，所以我們希望，如果如同柯建銘說的交院會處理，我們就交院會處理，3月11日、12日兩天處理兩覆議案，當天詢答完就對覆議案進行投票。



接著傅崐萁表示，自己今天要召開協調會，他不得不先離席，他授權王鴻薇與羅智強代表國民黨簽字做決議。柯建銘批，傅崐萁奇蠢無比，講不出道理還趁機落跑，“不要跑啦，膽識好一點”。傅崐萁最後對柯建銘說，羅智強會留下來陪你聊到晚上12點。但柯建銘反嗆，小朋友自己去自言自語就好了。