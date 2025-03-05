路透：台向烏國取經　擬將企業加入戰爭配輸

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北3月5日電／《路透社》今日報導，台灣正加快制定應急計劃，以應對北京對台軍事威脅加劇的狀況。一名台灣“國安”高官透露，政府正向烏克蘭企業取經，包括學習如何在戰時保持運作，並幫助政府和社會建立韌性。



綜合台媒報導，這位匿名的台灣“國安”高官告訴《路透社》，“我們希望從烏克蘭的親身經驗中學習，私營企業如何在戰時幫助政府和社會建立韌性”。並特別指出包括像在烏克蘭的優步（Uber）和微軟（Microsoft），在戰時仍持續提供關鍵服務。



據悉，台灣從烏克蘭汲取的經驗包括如何將超市納入政府的供應配送網絡，以及如何在醫療系統不堪負荷時，以計程車服務來應對捐血等醫療緊急情況。



該官員還提到，政府正努力讓台灣企業與烏克蘭企業建立聯繫，以協助台企快速加強緊急應變計劃。“我們有戰鬥的意志，現在也必須認真審視我們的備戰意志”。



該官員補充，台灣當局正改進其空襲警報和避難系統，並借鑒北歐和波羅的海國家的經驗教訓。



報導指出，烏克蘭美國商會會長杭德（Andy Hunder）提出建議，台灣政府必須建立備用線上系統。他以俄羅斯在第一次飛彈襲擊前就發動網攻、企圖癱瘓烏克蘭基礎設施為例，“我們看到，在二戰時，關鍵基礎設施最安全的地方是在隧道裡。而今天，則是在雲端”。



杭德補充，支付服務在戰時持續運營，有助確保金融穩定。當被問到建議台灣政府該如何做好準備時，杭德說，“科技、銀行、食品、配送、零售，要想想如何保持經濟運轉？”台灣政府正在低調進行相關準備。