台積電加碼美國　蔣萬安：需防產業外移危機

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資，外界擔憂晶片產業轉移至美國，台積電變成“美積電”。對此，中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日受訪時表示，大家更關心的是“中央政府”的角色在哪裡，以及有沒有提出很具體的措施，再接下來如何預防產業的外移甚至空洞化的危機。



媒體報導，蔣萬安表示，台積電的歷史是因為時任“政務委員”李國鼎，積極邀請張忠謀回台兼任工研院院長，在那個時候成立台積電，成為今天的“護國神山”，因此台積電今天決定擴大在美國的投資1650億美元，大家都非常的關心。



蔣萬安也強調，大家更關心的是“中央政府”的角色在哪裡，以及有沒有提出很具體的措施，再接下來如何預防產業的外移甚至空洞化的危機，也應該清楚地向外界做說明。



媒體追問，傳出賴清德下令，要求民進黨各地方黨部要來做宣講，外界則認為是要與第二階段的罷免做扣合？蔣萬安則批評，台積電這次擴大投資，以及很多的民生議題才是真的需要賴清德出手。



蔣萬安說，他身為台北市長，也一定和台北市國民黨籍的“立法委員”站在一起，全面來推動各項的市政，也謝謝國民黨籍的委員過去在中央積極的協助很多台北市的 地方建設，爭取相關的經費。