美副防長稱台軍費應逾GDP10%　白營批綠

針對美國國防部次長提名人柯伯吉指出，台灣國會刪減軍費預算，讓他感到不安一事，民眾黨發文痛批民進黨 。（照:民眾黨臉書） 中評社台北3月5日電／美國國防部次長提名人柯伯吉4日在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上強調，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%（目前2.45%），還指台灣“國會”刪減軍費預算，讓他感到不安。台灣民眾黨“立院”黨團痛批，民進黨造謠的功力多麼可怕，柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言！台灣應自主兩岸和平。



賴清德2月中召開“國安”高層會議，於會後記者會表示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP佔比3%以上。若以學者先前採2025年GDP預估值新台幣26兆4493億元為基準，3%將是7934.79億元，可望突破8000億，特別預算每年額度將編列至少400億。



美國總統特朗普提名的國防部政策次長人選人柯伯吉（Elbridge Colby），4日出席參議院聽證會時提到，他不只質疑台灣防衛支出太低，還同意特朗普觀點，希望台灣大幅提高“國防”支出，至少接近於國內生產毛額（GDP）的10%水準，遠遠高於目前的2.45%，藉此才能強化自身防禦能力。



民眾黨團5日在臉書發文表示，台灣GDP的10%全用於“國防”軍備？！多麼驚人！等於是“國防”預算將暴增至約2兆，相當於三分之二總預算，我們不只應該憂心美國的胃口，更可見民進黨造謠的功力多麼可怕，柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言！



民眾黨團指出，“立院”公報中，2025年度“國防”總預算，原編新台幣4760億、最後其實只減列46億，刪減數根本不到1%，其中的45億還是因為台軍方向美國採購2款無人機的“獵鴞專案”，發價書衹有新台幣55億，美方報價卻高達115億元，價差60億元，朝野“立委”才共同決議在維持財政紀律考量下，刪除了45億餘元。



民眾黨團表示，人民要求“立委”嚴審監督預算，也是“立法院”職責所在，但民進黨造謠抹黑無下限，不分青紅皂白的攻擊完在野後，開始內鬥自己人，柯建銘指控同黨“立委”王定宇刪此預算是“勾結在野黨”，柯建銘究竟是被誰認知作戰，才會支持台灣被當盤子海削，要“國會”睜眼裝瞎把天價保護費繳給軍火商？



民眾黨團說，要為綠委王定宇為所當為、支持在野合理提案的行為表達肯定。全民“國防”本就應不分黨派，也因此今年衹有非常小幅地刪除，比起2024年減列61億更少，“國防”預算連年成長，2025年已佔GDP約2.3%。



民眾黨團認為，若是照美方要求，要軍備競賽至GDP10%，“國防”相關預算將暴增至約2兆，絕對會嚴重排擠將其他預算，壓縮民生經濟、內政交通甚至社會福利的空間，恐怕將國力大損、更無助提升台灣自我防衛能力。



民眾黨團表示，身上的錢，全拿去繳保護費，還未必得到一紙承諾與保障。無止境的軍備競賽，到底是建立和平的路徑，還是造成更大的風險？



民眾黨團認為，台灣人心中的理想答案，絕對不會是美國人給。



最後，民眾黨團強調，台灣自主兩岸和平。