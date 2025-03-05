罷藍委勢如破竹　藍主委：民進黨在幕後協助！

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／中國國民黨3日召開記者會，揭露罷免藍委團體疑似違法募款，經蒐集更多資訊後，今天前往“監察院”檢舉罷藍團體違法收受政治獻金。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹5日接受網路節目專訪時，批評罷免藍委的團體自稱公民團體，不只違規在“立委”任期未滿一年時就開始擺攤，且突然冒出許多志工都顯示民進黨有在背後協助，“光是租一個攤位就得付給警方3萬元的保證金，罷免國民黨“立委”的公民團體錢從何來？”



藍綠互相罷免，“中選會”近日完成第一階段審查，罷藍委的32案全數通過審查，罷綠委的12案全部未通過，只有一次補件機會，藍綠形勢落差大。



根據《中時新聞網》報導，黃呂錦茹指出，罷免國民黨“立委”的團體，號稱都是公民團體，但都違規在“立委”任期尚未滿一年時就開始擺攤；罷免民進黨“立委”的團體都按照規定來，在任期滿一年後才開始收取連署書，相較之下收取連署書的狀況一定會比較差，“但我們都是按照規定來”。



黃呂錦茹說，這些罷免藍委的團體都號稱是自發性的公民團體，一口氣連署罷免5名國民黨“立委”，都顯示民進黨有在背後協助。她也舉例，光是要擺設連署攤位，就要向警察局繳交3萬元的保證金，且要10多天後才能拿得回來，“5個“立委”的連署攤位，1天就是15萬保證金，背後的金援來在哪裡？”



黃呂錦表示，罷免民進黨“立委”連署的團體，許多是國民黨內有意想參選台北市議員的年輕人，“這些年輕人都很不錯，很有想法且有自發性。”



黃呂錦茹也透露，接下來國民黨會更積極協助罷免民進黨“立委”的活動，“黨中央也有通知我，若有任何需求都可以向他們提出。”