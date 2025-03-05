加到GDP10%？林佳龍：台軍費已高於美

林佳龍今天街受Yahoo TV《齊有此理》專訪。（照片：取自《齊有此理》） 中評社台北3月5日電／美國參議院軍事委員會4上午舉行人事聽證會，美國國防部次長提名人柯伯吉重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%（目前約2.5%）。台“外交部長”林佳龍5日在YahooTV《齊有此理》節目專訪中表示，台灣“國防”預算不僅這幾年來倍增，且占“中央政府”總預算已近17%，高於美國的12%，即使如此，賴清德還是進一步宣示“國防”預算將繼續提升，所以“看你怎麼算”，台灣會努力與美方進行溝通。



府方目前對此並未有回應。



賴清德2月中召開“國安”高層會議，於會後記者會表示，為展現保護“國家”決心，會優先編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP佔比3%以上。若以學者先前採2025年GDP預估值新台幣26兆4493億元為基準，3%將是7934.79億元，可望突破8000億，特別預算每年額度將編列至少400億。



美國總統特朗普曾提及台灣防務預算應佔GDP10%，美國國防部次長提名人柯伯吉在參院人事聽證會上又提到10%這個數字。



台“外交部長”林佳龍表示，賴清德已宣示“國防”預算達到GDP的3%以上目標，重點是目前“國防”預算已占“中央政府”總預算近17%，且成長率從2016年至今已幾乎加倍，而美國政府的國防預算占其總預算比率才12%。



林佳龍說，我們跟美國溝通的時候，那個指標不是只有GDP占幾%，因為我們的GDP、半導體跟資通訊產業大量出口，所以我們的分母就加大了，所以其實我們的分子也跟著倍增喔，但事實上你的比例現在還是2.5%，我們有努力要到3%。



林佳龍指出，特朗普強調“和平靠實力”（Peace through strength），意即自由與和平需要“國防”及自我防衛能力來維護，所以台灣也持續提升全社會防衛韌性，並推動後備及兵役制度改革，展現自我防衛決心。



林佳龍還指出，台灣即使是個“筆尖”，也會因為晶片和AI優勢而不可或缺，因為AI將成為民主跟紅色供應鏈的對決關鍵，台灣做為AI與半導體產業的關鍵供應鏈，應將“特朗普2.0”重視AI發展跟台灣產業的全球布局視為機會。



台積電日前在白宮宣布新的投資計劃引發討論，林佳龍指出，台積電被美國總統如此禮遇，“這場白宮記者會，所有台灣人看到應該都有一種，我覺得，光榮感”，且特朗普若要美國優先，台積電具有不可或缺角色，但台灣同時需思考如何“讓台灣也偉大”，創造雙贏是外交的重要目標。



林佳龍認為，台積電有整體布局，各界要對台積電有信心，台灣也會因為台積電而有新世界，簡言之，此舉將是“世界的台積電，台灣的新世界”。