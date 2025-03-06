陳小艷：對台政策強調和平融合 攜手更包容

陳小艷於台聯會議上發言。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月6日電(記者 俞敦平)高山族台籍全國政協委員、全國台聯研究室主任陳小艷5日接受中評社採訪，針對2025年中國政府工作報告涉台內容進行解讀。她表示，今年的涉台政策與以往一脈相承，強調兩岸關係和平發展，並新增“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度的政策”，顯示大陸將從制度與法律層面深化兩岸融合。陳小艷認為，儘管民進黨執政，大陸仍秉持“兩岸一家親”，期待通過交流增進台灣民眾對大陸的瞭解，並指出大陸經濟與科技進步為台灣企業帶來新機遇。報告結尾從“同心”改為“攜手”，展現更開放與包容的態度。



針對2025年中國政府工作報告涉台內容，陳小艷表示，今年的報告在涉台部分與過往政策一脈相承，強調推動兩岸關係朝和平發展方向前進。她指出，雖然報告文字簡短，但涵蓋了未來兩岸關係發展的重要原則與抓手，尤其是深化兩岸融合發展，並明確提出下一步將在制度與政策上進一步完善。“從長期從事兩岸交流工作的角度來看，我非常期待大陸在經濟、文化等領域的交流政策與法律調整，能更好地滿足兩岸人民的需求，”陳小艷說。



陳小艷認為，今年報告與去年相比變化不大，在民進黨執政且賴清德堅持“台獨”立場的形勢下，大陸仍選擇維持現行對台政策，展現了“兩岸一家親”的立場。她說：“兩岸是一家人，不會輕易動干戈，而是以彌合為主，和為貴。”她認為，雖然台灣當局罔顧民眾對和平發展的訴求，但大陸對台灣民眾抱持積極態度，希望通過交流讓島內民眾真實瞭解大陸。她特別提到，隨著資訊發達與自媒體（如抖音、小紅書）在台灣的流行，島內民眾有更多管道接觸大陸真貌，“我樂觀認為，台獨分子的抹黑難以誤導民眾。”此外，她舉例春節期間《哪吒2》在兩岸引發熱潮，顯示兩岸文化根脈深厚，民進黨阻撓電影在台上放映的做法反而凸顯其不得人心。

