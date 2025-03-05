美促軍費加到GDP10％　藍：支持適度預算

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）美國國防部次長提名人柯伯吉4日在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上強調，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10％（目前2．45％），還指台灣國會刪減軍費預算，讓他感到不安。對此，中國國民黨回應表示，強化國防是國民黨一貫秉持“2D戰略”的首要關鍵，在適度、有效的增加國防預算與軍事投資上，國民黨支持的立場沒有疑義。



賴清德2月中召開國安高層會議，於會後記者會表示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP佔比3％以上。若以學者先前採2025年GDP預估值新台幣26兆4493億元為基準，3％將是7934．79億元，可望突破8000億，特別預算每年額度將編列至少400億。



美國總統特朗普提名的國防部政策次長人選人柯伯吉（Elbridge Colby），4日出席參議院聽證會時提到，他不只質疑台灣防衛支出太低，還同意特朗普觀點，希望台灣大幅提高“國防”支出，至少接近於國內生產毛額（GDP）的10％水準，遠遠高於目前的2．45％，藉此才能強化自身防禦能力。



對此，國民黨回應表示，應對台海安全威脅，維繫區域和平穩定，強化國軍戰力乃是增加國防預算的主要衡量關鍵。



國民黨指出，對於美國“台灣關係法”所陳述的台美軍事安援合作以及對美軍事採購，只要符合台灣防衛利益與需求，一向全力支持。國民黨是最大在野黨，也是國會多數黨，當然以提升國軍戰力，增進官兵福祉為考量。



國民黨表示，日前更積極由立法院黨團提出“軍人待遇改革四法案”，盼提高薪資與福利，解決國軍人力不足問題，足見國民黨對於國防支出的重視。