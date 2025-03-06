中評關注：黃國昌鋪陳藍白合三個觀察點

黃國昌拜會盧秀燕。（台灣民眾黨提供） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨過去與中國國民黨有幾次合作機會都沒談成，但在民眾黨主席黃國昌2月19日正式上任後，藍白近期有越走越近的跡象，包括“立法院”新會期合作、罷免綠委、黃國昌親自拜會國民黨台中市長盧秀燕。藍白合作已成為黃國昌讓民眾黨暫時失去前黨主席柯文哲這個主心骨後的大方向，對2026地方選舉將有不小的影響。



台灣民意基金會在2月公布的最新民調中，民進黨政黨支持獲35.1%、國民黨20.8%，而民眾黨從去年8月柯文哲爆出政治獻金風暴後，支持度始終在12%上下徘徊，但已有止跌回升跡象，今年2月支持度爬到13.5%。儘管柯文哲涉案遭羈押禁見，台灣政壇第三板塊有逐漸穩固跡象，但黃國昌畢竟是被“趕鴨子上架”當主席，為民眾黨擘劃發展路徑成重中之重。



黃國昌以“尊柯、合藍、戰綠”做為走馬上任民眾黨魁的起手式，藉著在“立法院”2個會期與藍營的磨合，藍白在“立法院”如何合作、溝通已得心應手，小草也從2024大選反對與國民黨合作，到今天為救柯文哲可以合作的氛圍，黃國昌選擇的藍白合路徑，幾乎已不存在阻礙。



在“立法院”方面，藍白合作永遠是不失聲量的議題，新會期選8個常設委員會召委，藍營釋出善意禮讓白營一席交通委員會召委的位子。據指出，未來如何推動彼此的優先法案，藍白黨團三長已敲定會面討論的日期。面對綠營在每個重大法案三讀通過後都提覆議的狀況下，未來藍白在“立法院”只會合作得更加密切。



綠營在總預算案後掀起全台大罷免，藍營也聚焦12位綠委提出罷免案，但每一案都被“中選會”要求補件，原因是不符規定的連署書過多。在藍營連連犯錯的情況下，白營也開始在雙北合作，一是黃國昌號召公民團體罷免綠委吳沛憶，二是民眾黨副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡現身罷免綠委吳思瑤場合參加連署，三是新北市小草看不下去，民眾黨前三峽區主任劉素君搜集上百份連署書，送給罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的團隊。

