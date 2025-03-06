中評關注：疑美論持續發酵　民進黨擋得住？

台積電公布擴大在美國投資1000億美元，賴清德4日會見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥時，提到未來會對美國能源、農產品擴大採購。（照片：府方提供） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普上任後的一連串作為，讓“疑美論”擴大發酵。此時，台積電加大美國投資，民進黨政府鼓勵企業赴美、加大能源、農產品採購，提高軍購預算等皆引發熱議，這股“疑美論”氣氛持續發酵，是否讓大罷免氣氛退潮，有待觀察。



根據“中選會”最新訊息，有32位“立委”通過連署罷免第一階段，19位未通過。“中選會”雖未公布詳細名單，但通過第一階段連署的都是國民黨“立委”，罷免綠委全未過第一階段審查，僅有一次補件機會。



民進黨截至目前為止，都還沒有公開要全面力挺大罷免，但透過間接協助親綠民團也已經衝出32位藍委罷免成案。反觀，國民黨至今卻無法讓綠委罷免案成案，綠營在罷免上打出第一支安打，至少已經上了一壘。但台積電到美國擴大投資，是藍營抑制綠營大罷免，可以把握的一個機會，民眾目前對於美國能否保護台灣產生強大的質疑。



親綠民間團體提出罷免藍委理由大多聚焦在“反中”、“抗中”。現在美國對待盟友的態度與作法，親綠團體打“反中牌”想要凝聚罷免氣氛，還能持續奏效？



賴清德還在中常會特別提及，“對於某些無謂的批評”，必須重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在“國防”、外交、國際經貿事務更是如此，我希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓“國家”更壯大，繼續前進。



賴清德這些話就是說給在野黨聽的，希望在野黨不要挑撥台美關係。但看看民進黨內部黨團總召柯建銘與英系之間的紛爭，賴出面要求停止，才讓這個延續超過一週的話題暫時結束。但之後會不會再度引爆賴系與非賴系之爭，只要關於2026初選話題，絕對紛爭不會斷，這也可以從台南市長初選，賴清德子弟兵與被“正國會”除名的“立委”陳亭妃之爭可以觀察到。民進黨內都紛爭不斷了，怎麼要求民眾對於執政黨與美國關係能不質疑。



而台積電擴大投資美國效應還在發酵，傳出因此高雄廠與嘉義廠可能縮減，高雄綠委邱志偉主動錄製影片澄清，稱這是增加台美半導體的合作，是創造台美雙贏。“總統府”副秘書長張惇涵與“外交部長”林佳龍等都上節目接受網路節目專訪，澄清在野黨所說“台積電變成美積電”的言論。可見台積電擴大投資這件事情，確實讓民眾產生懷疑，綠營才要不斷澄清。



加上美國一再要求台灣必須將防務預算提高到GDP 10%，賴清德日前宣示要以特別預算編列“國防”預算達GPD 3%，顯然美國沒有看在眼裡。加上賴清德與美方智庫會面時，也已經預告為了對於能源、農產品等都會加大採購。民進黨執政面對特朗普新政採取的策略，就是不斷加碼。



特朗普日前與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面互嗆畫面，傳送到世界各地時，接著是台積電董事長魏哲家低姿態站在特朗普旁邊，並且宣布台積電要擴大對美投資1000億美金。這兩個畫面一相比，對民進黨是非常不利，“疑美論”接下來應該會持續升溫。