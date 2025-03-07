吳崇涵：台對美說不上話　沒法倚美謀獨了

政大外交系主任吳崇涵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普3日與台積電董座魏哲家共同宣布，台積電將對美國擴大投資1000億美元，建造最先進晶片生產設施。台灣政治大學外交系主任吳崇涵對此向中評社表示，台積電當然是在美國壓力選擇再加碼赴美投資，目的是分散風險，而台灣的風險當然是因為兩岸衝突，這是源頭，如果沒有處理，恐怕台積電赴美這只是會第一波。



吳崇涵也提到，從這次事件也看出“賴政府”對特朗普政府是說不上話的，接下來的台美關係會進入非官方比官方熱絡的狀態，台美關係變成台積電與美國的關係，這可能是“賴政府”很大的危機，但這反而對台灣是好事，至少不能倚美謀獨，台美之間不需要用太多的意識形態，純粹非官方跟利益來交往，這反而對台灣是有好處。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼系主任，專長為國際安全、國際衝突、避險策略、亞洲區域政治與政治學統計方法。



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普見面，隨後雙方共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。

