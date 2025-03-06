台聯會議氣氛輕鬆　要講好大陸政協故事

台聯政協委員小組會議。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平）3月5日，台聯政協委員召開小組會議，討論2025政協常委會工作報告。會議氣氛輕鬆期間歡笑不斷，委員們分享提案成果，展現政協務實一面。大陸全國台聯副會長楊毅周強調，政協工作推動中國式現代化，凝聚共識，提案多轉化為實際政策，成果顯著。他盼政協促進兩岸交流，講好“大陸政協故事”。委員們遺憾台灣民眾不瞭解“全過程人民民主”，認為其高效有序，對比台灣“國會”亂象更顯優勢。前TVBS主播、全國政協委員曾瀞漪批評台灣政治紛爭，呼籲年輕人認識大陸民主價值。李大壯讚大陸產業水準，冀推動兩岸融合。總體而言，委員們對“全過程人民民主”充滿信心，期盼透過交流讓台灣認識其價值，展示中國式民主的魅力。



大陸全國“兩會”期間，台聯（中華全國台灣同胞聯誼會）界別委員於3月5日下午在北京華北賓館召開小組會議，圍繞全國政協主席王滬寧發表的常委會工作報告展開討論。會議氣氛輕鬆活潑，委員們如老友般閒話家常，分享過去一年的工作心得與提案成果，並不時互相開玩笑或讚揚，會場充滿歡笑。



在會議中，台聯委員們針對今年中國政府工作報告發表看法，同時回顧過去一年的工作經驗與不足，並提出未來努力方向。許多委員提到，他們曾透過政協平台進行提案協商，為民眾爭取到具體福利與政策。例如，有些提案雖因法規限制未能入法，但相關公家單位仍承諾改善，展現政協務實的一面。分享過程中，委員們態度輕鬆，即便討論的是嚴肅的政治議題，仍不失幽默與溫暖，充分展現彼此間的信任與默契。



會議尾聲，委員們表達對台灣民眾不瞭解“全過程人民民主”的遺憾。他們認為，這一制度不僅管用，更能真實反映基層民意並帶來實際成果。相較之下，台灣當前的“國會”亂象顯得無序低效，凸顯政協機制的有序與高效特色。



全國台聯副會長楊毅周在發言中強調，政協工作以大量數據和簡潔文字呈現，充分體現其務實特質。他指出，常委會報告將“習近平新時代中國特色社會主義思想”貫穿始終，強化思想政治引領，凝聚廣泛共識，為中國式現代化奠定思想基礎。他認為，在當前全球形勢下，形成共識尤為不易，政協能團結各方力量，共同為國家發展目標努力，作用顯著。