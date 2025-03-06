周玉蔻控叛黨　綠委王世堅提告

綠委王世堅PO出受理案件證明單，對周玉蔻提出妨害名譽告訴。（照片：王世堅臉書） 中評社台北3月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上節目公開指控英系中常委、“立委”王世堅在中常會偷錄音對黨不忠，王則撂話“如果叛黨，立刻退出政治”。對此，資深媒體人周玉蔻指控，王世堅將中常會錄音外流“叛黨”，民進黨應盡快立案調查，“如若屬實，開除黨籍”。而王則對周提出妨害名譽告訴，並怒嗆“對於不實指控，絕不寬貸”。



至於對柯建銘指控對黨不忠、叛黨，王世堅昨日在出席中常會前表示，將在中常會上請黨主席賴清德組專案小組把這件事查清楚。而若在查清楚後有叛黨行為，自己立刻退出政治，“就這麼簡簡單單”。而在中常會後，民進黨發言人吳崢轉述，常會上內部討論都非常完整表達意見，賴清德也做2點裁示，要求所有黨公職團結，一些誤會化解釐清，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。



周玉蔻5日早上在臉書發文，說柯建銘指控王世堅在中常會錄音外流給中天是“叛黨”，民進黨中評會主席、“立委”賴瑞隆應該趕快立案調查，“如若屬實，開除黨籍”。



而對於周玉蔻“叛黨”的指控，王世堅5日下午也在臉書回嗆“對於不實指控，阿堅絕不寬貸”，並PO出一張中正1分局忠孝東路派出所受理案件證明單。而透過王世堅PO出的受理單可看到，發生地為台北市中正區青島東路1號3203室，發生時間為2025年3月5日09時22分，報案（受理）內容則為“報案人於上述時、地，發現周玉蔻小姐於個人Facebook粉絲專頁上散布不實內容妨礙其名譽，遂向警方報案對周玉蔻小姐提出妨害名譽告訴，並製作筆錄”。



另外，在王世堅撂話“如果叛黨，立刻退出政治”後，周玉蔻再度發文，指王支持民眾黨“立委”黃珊珊2022年選台北市長就是叛黨。若王有種，就在中常會上請賴清德一併調查，“有的話，開除黨籍，王世堅，你敢嗎”。