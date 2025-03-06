“監院”喊窮停供廁所衛生紙　遭轟騙3歲小孩

台“監察院”。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／“立法院”1月21日三讀通過今年度政府總預算案，其中“監察院”部分，今年業務費預算遭砍掉96%。“監察院”稱恐影響多項業務運作外，現在傳出連廁所衛生紙也停止供應，院內人員及陳情民眾都須自備衛生紙。對此，在野黨委員齊轟，連衛生紙都拿來做文章，簡直將大家當3歲小孩在騙，正代表“監察院”對人民無其他重要功能，更證明砍預算的合理性。



對此，“監察院”秘書長李俊俋證實確有此事。李強調，現在除了做憲政機關該做的事情外，接著就是全力準備提出“憲法”訴訟，表達憲政機關立場。



“監察院”日前指出，今年度業務費遭刪減幅度高達96%，業務改變措施超過154項。



院方指出，公職人員財產申報資料電腦鍵入及專刊印製等業務，目前無預算辦理。廉政專刊定期刊登政府公報並上網公告作業暫停辦理，2025年公職人員之財產申報資料均採現場查閱。有查閱需求者，請依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法，向“監察院”預約並填寫書面申請表，於約定時間攜帶身分證到現場查閱。



院方表示，“監察院”為超過百年的國定古蹟，因預算遭刪，本棟建築物維護、電梯、消防、用電、用水等設備檢驗，甚或水電瓦斯、市話、網路、行動通訊費及房屋、土地稅費等，皆無法支應；另外，“監委”實地查察如需用公務車，也要自負油料費及養護。



在人事方面，除了委託伊甸社會福利基金會辦理外包的清潔人力需大幅裁減外，應保障全台公務員的健康權利，“監察院”公務人員依規定可獲得的健康檢查補助已停辦。



在機關一般日常運作上，為了節省水電費，院方在3月3日邀請“環境部”政務次長葉俊宏對於節能進行專題演講。院內發布公告，由於業務費遭全刪，庫存衛生紙將用盡，無法再採購，請同仁如廁自備衛生紙。洗手台旁的擦手巾、廁所內的衛生紙盒皆貼上紅字公告，載明“即日起不提供衛生紙、擦手紙”。日後不論“監委”或陳情人，都得自行攜帶衛生紙。



院方指出，不只“監察院”本身，“監察院”下的人權委員會預算也遭大幅刪減。已嚴重干預“國家”人權機構財政獨立性及職權穩定性原則，明顯違反巴黎原則有關國家人權機構組成與獨立性保障範疇。



根據台媒報導，中國國民黨籍“立委”黃健豪痛批，“監察院”被砍預算是因為沒有監督失職公務人員、政治性辦案，竟不深自檢討，反而拿衛生紙來做文章、恐嚇人民。如果被砍預算後只能大喊“衛生紙告急”，不正代表“監察院”根本沒有其他重要事情？看來即便沒有“監察院”，人民也不會受到任何影響，更證明在野黨砍預算的合理性。



台灣民眾黨“立委”林國成認為，民進黨政府當初不願協商，也不自行調整預算。現在卻對外說沒有衛生紙，根本是在欺騙老百姓。一個有新台幣2兆9000多億元總預算的政府，竟然會沒有衛生紙可用，簡直將大家當成3歲小孩在騙。“監察院”更是所有單位當中造謠問題最嚴重的，罪不可赦。