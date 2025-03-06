花蓮第三勢力集結　撼動傅崐萁夫婦執政板塊

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢。（照片：魏嘉賢提供） 中評社台北3月6日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在花蓮一場問政說明會，退休教師葉春蓮在現場嗆聲結果遭強行帶走，而開出聲援“葉霸”第一槍，也最引人矚目的，就是具泛藍背景的無黨籍縣議員魏嘉賢，更被解讀是參選2026年花蓮縣長起手式。花蓮政壇之前盛傳，國民黨高層人士和魏家已經就縣長選舉談過了，但瞭解內情人士透露，談過了，但不表示談好了。



根據《中時新聞網》分析報導，傅崐萁2009年當選花蓮縣長，連任後交棒妻子徐榛蔚，明年徐兩任屆滿卸任後誰能勝出？傅家在地影響力如何延續，都受到關注。其中，傳出傅崐萁最屬意的人選是吉安鄉長游淑貞，以“美好花蓮”為主標的看板，也已經豎立在各重要路口。然而，魏嘉賢在各鄉鎮也已經掛出意有所指的“打開新局、花蓮向前”看板，為縣長選舉布局。另外，被視為大黑馬的議長張峻也有意更上一層樓。



魏嘉賢出身花蓮政治世家“魏家班”，地方實力雄厚，不僅父親魏東河與母親林珉慧都曾担任縣議員，二伯魏木村也曾擔任花蓮市長，姐姐魏如薰則擔任過花蓮市民代表。他在2006年就當選縣議員，2016年在花蓮市長補選勝出，並成功連任。2022年九合一選舉中，他以無黨籍身分自行參選花蓮縣議員，最終在第一選區以最高票當選。此外，兩位弟弟魏嘉彥與魏鈺晟，目前也分別擔任花蓮市長和市民代表。



至於張峻在2022年選舉前，被花蓮縣黨部以“排黑條款”的理由被排除提名，張峻不但執意以無黨籍身分參選，而且當選議員更在深藍的花蓮順利連任議長，讓國民黨在花蓮縣議會淪為第二大黨。面對張峻和魏嘉賢有意參選縣長，國民黨中央曾企圖勸退，只是彼此互信不足，談判最後並沒有交集，而魏嘉賢如今聲援昔日老師“葉霸”，打臉傅的動作也被拿來政治解讀。



只是過去與傅家有恩怨的魏嘉賢和張峻，如何整合一組人馬在明年花蓮縣長選舉挑戰大位？據悉，雙方有默契不會都參選縣長。熟悉地方選情人士指出，北花蓮的花蓮市和吉安鄉這兩大票倉，就已經了佔當地一半人口，如果在魏家本命區花蓮市能大贏並和南花蓮的張峻合作，加上國民黨參選人並不是傅崐萁，第三勢力確實大有可為。面對地盤遭到夾擊甚至可能失守，這也是傅崐萁在面對罷免風暴之外的另一挑戰。