台積電移美恐沉淪　邱宏仁喊話張忠謀回鍋

台積電加碼投資美國1千億美元，台大管院副教授邱宏仁說，張忠謀要不要第二度回鍋台積電擔任董座?（照片：邱宏仁臉書） 中評社台北3月6日電／針對台積電將加碼投資美國1千億美元，曾當過台“經濟部長”郭智輝EMBA老師的台灣大學管理學院副教授邱宏仁4日在臉書發文質疑，台積電成功關鍵的高效率移到美國恐蕩然無存，台積電引以為傲的“晶圓代工”模式，將失去其競爭優勢，也令其朝“Intel弱化之路”沉淪的風險遽增。他喊話，在台積電這個關鍵時刻，創辦人張忠謀要不要回鍋？



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



邱宏仁表示，台積電主要大客戶是美系科技廠，如果在美國大幅增加先進製程製造/封裝產能，那麼台灣廠的產能利用率將暴跌？以大陸兩廠為例，台積電在海外專利權的保護沒問題，問題也不在於EUV。特用化學等關鍵設備/材料的供應鏈移植。台積電的專業代工的成功關鍵，建立在高度紀律及效率的營運模式，這是其先進製程技術優越性的礎石，但這在移轉到美國後，很高的機率是“蕩然無存”。



邱宏仁質疑，如今，當特朗普祭出高關稅來力助美國在地製造業者時，真能增進其國際競爭力？高度存疑。至於Apple承諾將返回美國設廠，預計投資金額500億美元，應是“空話”為主，因為製造都外包了，還有什麼固定資產需要投資的？總不會又是一座又一座的AI數據中心吧？



邱宏仁強調，更糟的是，美國廠在無法運用在台“血汗工廠”，工程師/製造主管/供應商技術人員隨時OnCall的營運模式時，良率暴跌的機率甚高；在整體營運成本大增下，成本完全轉嫁給代工客戶的可能性不高，毛利率大降的陰影，將令股價一路狂瀉。



“如此一來，台積電不用成為‘美積電’，就將離台灣而去，繼續到海外‘護國’，但護的是美國……”邱宏仁總結，張忠謀要不要第二度回鍋台積電擔任董座？這是台積電關鍵時刻，先是劉德音擋不住壓力赴美設廠，接著是魏哲家快速投降，狂增在美的資本支出，令台灣先進製程製造/封測將很快“等無人”。那麼，台積電引以為傲的“晶圓代工”模式，將失去其競爭優勢，也令其朝“Intel弱化之路”沉淪的風險遽增。