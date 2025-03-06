台積電加碼投美負債大增　蔡正元轟綠是跪族

前“立委”蔡正元。（中評社 資料照) 中評社台北3月6日電／台積電日前宣佈將對美擴大投資1000億美元，建造最先進晶片生產設施，引發台灣輿論質疑。對此，財經專業出身的前“立委”蔡正元指出，原本台積電財務健全：500億美元負債、1500億美元股本，現在變成1500億負債、1500億股本。即使之後增資，也會超過一半資產在美國，這是最標準的企業出走，民進黨卻只會當“跪族”。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



蔡正元5日在《大新聞大爆卦》節目提到，台積電資產多少？2000億美元！他的負債多少？500億美元。記住這個數字，他的資本額就是1500億。在2000億的資產裡面，已經有1600億都是在美國的投資！再來，他現在要花1000億，很明顯地，要嘛500億再去借錢，500億拿家底出來，就是發行股票幹嘛幹嘛的。那就要問了，以後他的資產會變成3000億，3000億裡面有1600億全部投資在美國，“你告訴我這是什麼道理？”



“這是最標準的企業出走啊！”蔡正元強調，然後他要再舉債1000億，換句話說，未來他是1500億的負債、1500億的資本，本來是財務很健全：500億負債、1500億股本，現在變成1500億負債、1500億股本？除非他增資。所以資產方面，3000億，就變成有1650億是在美國投資，其他的在台灣投資、在德國投資、在日本投資、在大陸投資，全部加起來還比美國投資的少，衹有1350億。



蔡正元質疑，請問這是一個企業正常的投資結構嗎？那為什麼台積電被迫要做這事？兩件事情，一個外面壓力太大，一個內部沒有助力。打個比方，有個公司很大，抖音，美國說：我把它關掉！講一大堆，中國大陸政府就不理他，免談！要買？免談；要給演算法？免談，有政府在幫你當擋箭牌。還好有中國政府在前面“當壞人、當黑臉”。前“立委”郭正亮直呼：人家政府是站著，我們是跪著！蔡正元說：我們是“跪族”！好慘。



蔡正元直言，我們民進黨到底在幹嘛？本來以為國民黨在睡覺，現在連民進黨都在睡覺！而且國民黨頂多只是罷免案在睡覺而已，民進黨是把台灣的資產拿去睡覺，太奇怪了吧？就是胡來！特朗普會說：我連一毛錢都沒出、就要到1000億了！聽了都暈倒，生意是這樣做的嗎？顯然這不是一個生意。他先說你們台積電技術是抄我美國的，然後跟民進黨說：你要我保護你的政權（不是保護台灣），最好乖一點，台積電拿來！