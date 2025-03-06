柯建銘狀況怪異　陳琬惠：沒見過他這樣講話

陳琬惠。（中評社 資料照) 中評社台北3月6日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘4日指責同黨“立委”王世堅對黨不忠，又點名同黨“立委”王定宇與藍營唱和刪凍“國防”預算，而王定宇5日則諷刺，自己比較擔心柯的身體狀況、柯目前狀況怪怪的，“是不是在認知上出了什麼問題”。對此，民眾黨籍前“立委”陳琬惠5日表示，在自己擔任“立委”時，柯建銘在“立院”扮演著桶箍的角色，不僅會鼓勵大家發言，還會邀他黨總召一同協調，我在“立法院”的時候，我從來沒看過柯建銘這樣講話。



柯建銘4日在網路節目《寶島全世界》受訪時指出，他曾為了“國防”預算，把“國防”委員會民進黨籍成員叫來辦公室，要求一定要投反對，“結果你看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和，無人機園區新台幣100億元預算被砍一半”，但“國防部”私下表示，無人機園區刪預算一案沒看到王的名字。



陳琬惠5日在政論節目《新聞大白話》表示，在自己擔任“立委”（2022年12月28日～2024年1月31日）時，柯建銘在“立院”扮演著桶箍的角色，在注意到委員們某些議題上沒什麼發言時，他還會鼓勵大家“練練口才”、讓大家做發言，還會在委員們發言完後，邀請他黨總召一同協調、討論，“在我這屆他還會扮演這種角色”，自己從來沒看過柯像現在這般講話。



而對於柯建銘的指控，綠委王定宇5日回應，執政黨“立委”都是捍衛“國防”預算，被莫名指控當然會生氣，他並諷刺，自己比較擔心柯的身體狀況，“是不是在認知上出了什麼問題”，黨團內的不實指控非常不好，希望大家多關心柯，“他目前狀況我是覺得怪怪的”。