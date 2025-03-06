美中政經邏輯改變　張五岳：台灣問題被利用

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電(記者 黃筱筠)淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天在一場座談會提及，過去美中關係圍繞三個“Ｔ”，貿易（Trade）、科技（Technology）、台灣（Taiwan）。特朗普上台後，在美中台之間政經邏輯已經完全改變，美中之間的“台灣問題”一定會被更加利用。



張五岳說，現在美中台關係與拜登三邊關係已經完全不一樣。拜登時期美中關係圍繞貿易戰、科技戰、台灣問題，拜登沒有把台灣問題與其他兩個因素相結合。美台之間也沒有科技、貿易問題，維持相對穩定可預測關係。



但他也說，現在美中台之間政經邏輯已經完全改變，美中之間“台灣問題”會被中國大陸一定更加利用，美台之間也要面對貿易問題，而美方為了圍堵中國，台商過去一段時間回到台灣，移往墨西哥投資等，接著會移到美國投資，對出口導向台灣是全新格局。



“國策院”今天舉行“2025中國兩會與台、美、中變局”座談會。分為兩個場次，場次一：中國兩會解讀；場次二：台、美、中三角關係發展。



“國策院”董事長、院長、前海基會董事長田弘茂在座談會致詞表示，特朗普總統已經提出具備衝擊力的政策，也有人看出特朗普政策是多年政策結束與新起點，這樣的新政策有翻轉作用。面對這樣情勢下，美國與中國兩方進行的政策調整與會議，對於台灣最關心是未來在國際下，“中華民國”該如何生存發展，這也牽涉到美中關係演變、美國對台灣新政策等。



“國策院”副院長郭育仁表示，過去美國總統拜登全球戰略格局，中國在很多地方處於主動地位，美國處於被動狀態，但今年特朗普上台到現在不到兩個月，美國在國際格局、安全上、經貿上、科技上等有決定優勢地位，世界格局有結構性大改變。