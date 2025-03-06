陳其邁接班人？林岱樺陷助理費案仍領先

高雄市長陳其邁接班人?林岱樺24.6%居冠。（圖:鏡新聞提供） 中評社台北3月6日電／《鏡新聞》今日公布民進黨籍高雄市長陳其邁最新施政滿度，76%高雄市民表示滿意（39.2%非常滿意、36.8%還算滿意）、15.9%不滿意（11.2%不太滿意、4.7%非常不滿意）、8.1%未表態。民調顯示，民進黨內可能參選高雄市長的“立委”當中，目前以林岱樺的支持度24.6%最高、賴瑞隆22.7%居次、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%墊底、24.7%未表態



《鏡新聞》6日公布“2025年3月政經民調”（第26波）調查結果（前次公布為2月12日）。就高雄市長陳其邁施政滿意度、以及民進黨籍“立委”林岱樺因涉嫌詐領助理費遭檢調搜索約談，對於民進黨高雄市長選舉是否受影響等重大時事議題進行調查。



調查顯示，民進黨內可能參選高雄市長的“立委”當中，目前以林岱樺的支持度24.6%最高、賴瑞隆22.7%居次、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%墊底、24.7%未表態。林岱樺領先賴瑞隆1.9個百分點、分別領先邱議瑩9.9個百分點和許智傑11.3個百分點，儘管林岱樺陷助理費疑雲，支持度仍領先經營地方厚實獲認可。



經政黨認同交叉分析，針對互比式民調，民進黨支持者內的各可能候選人的支持度分別為林岱樺19.1%，邱議瑩為19.3%，許智傑為18.6%，賴瑞隆為30.9%，排名為賴瑞隆第一、邱議瑩第二、林岱樺第三、許智傑位居末位。而國民黨支持者中，林岱樺支持度為36.2%，邱議瑩為7.9%，許智傑為8.0%，賴瑞隆為16.3%，排名為林岱樺第一、賴瑞隆第二、許智傑第三、邱議瑩位居末位。

