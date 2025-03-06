AIT前處長司徒文：台灣明明缺電為何要反核

司徒文。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／“2025TTX區域安全兵推”5日進行“能源穩定”兵推模擬，該項風險係數達到0.99的“緊急狀態”。與會的美國在台協會（AIT）前處長司徒文也忍不住問“為什麼台灣政府要反對核能？”現場學者則紛紛解釋，這是政治議題，而非現實問題。



2025TTX區域安全兵推由政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心（TCSS）及亞太政策研究協會共同舉辦，3日至5日進行，共分為“區域安全及台海危機”、“地緣政治及灰色地帶”、“強化“國家安全”之關鍵性基礎建設韌性”、“產業韌性”、“國家安全”展略下的經濟金融韌性及區域安全推演”及“能源穩定”等6個兵推動次。最後主題為“能源穩定”，但經過模擬，該項兵推的風險竟係數達到0.99的“緊急狀態”。



媒體報導，中央大學管理講座教授梁啟源報告，台灣在“2025年非核家園”目標下，今年5月將會關閉第三核能電廠2號機，達到非核家園，但同時間再生能源及天然氣都還有存在難以補齊的缺口，只能仰賴燃煤電廠持續發電，不僅違背2050淨零碳排，更可能被課徵碳關稅。



梁啟源表示，台灣為了因應電力缺口，應該盡速重啟核電，尤其是現在核後端處理已經循序漸進到位，再加上小型模組化反應爐（SMR）等新型核能技術下，過去台灣擔憂的核廢料問題可以有更多空間。



司徒文在聽聞兵推結果後表示，自己曾陪同美國政府能源部長視察第二核電廠，對方對於台灣核電設施感到讚嘆。他不解的是，台灣明明面臨電力缺口，當其他國家都積極擁抱核電，為什麼無論是國民黨或是民進黨政府都對於核電有所排斥？



在場學者解釋指出，國民黨政府時期並沒有反對核能，但迫於“種種因素”，宣布核一、核二與核三廠將不再延役，興建中的核四廠則必須在“確保安全”的基礎下才會進行商轉。至於民進黨政府，梁啟源表示，“獨立、非核”是民進黨創黨的神主牌，即便他知道連民進黨內部分人士對於核能態度比較開放，但只要涉及到黨的神主牌，都會出現退縮，所以這是一個政治問題，而非單純的核安或核廢料問題。