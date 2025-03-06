台積電移美　昔EMBA老師轟郭智輝下台

邱宏仁轟郭智輝“應聲蟲”，做不好就下台。（Hong-Jen Chiu臉書） 中評社台北3月6日電／美國總統特朗普與台積電董座魏哲家3日共同宣布，台積電將對美擴大投資1000億美元，建造最先進晶片生產設施，引輿論炸鍋。但“經濟部長”郭智輝辯稱目前先進製程不會去美國，外界質疑不斷。曾當過郭智輝EMBA老師的台灣大學管理學院副教授邱宏仁直批做不好就下台，別讓母校蒙羞。



針對台積電恐變美積電，名嘴謝寒冰指出，郭智輝保證：明年2奈米、1.6奈米先進製程不會在美國生產，那就是後年囉？剛好是2027年。觸極者粉專直酸：所以都不敢否認未來的可能性？



去年4月16日“內閣”名單出爐時，邱宏仁發文：“狂賀！台北大學EMBA第一屆班代郭智輝，榮任“經濟部長”！我還授課過的另一位（前）“經濟部長”沈榮津，官運更亨通，歷任“行政院副院長”，現任台灣金控董座。本人與有榮焉”！



如今發生台積電對美投資1000億美元事件，邱宏仁5日發文表示，郭智輝榮任卓榮泰“內閣”的“經濟部長”時，曾擔任過其台北大學第一屆EMBA教授的邱宏仁，很是以他為榮。邱心想，以郭在崇越的創業歷程，應該深入理解“產業疾苦“，也能儘快為全台工業／民生用電，找到解方。



邱宏仁說道，怎料任期過了9個月，郭智輝一事無成。不僅電力持續吃緊，連台積電將投入1650億美元的追加資本支出在美國廠，都是“應聲蟲“。是嫌台灣錢太多？所耗費的外匯存底，郭智輝有肩膀扛起嗎？



邱宏仁轟郭智輝，做不好就下台，不要丟了企業界的臉，更不要令台北大學蒙羞。