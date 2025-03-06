台官方表態！吳志中：台計劃買更多美國武器

吳志中。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／美國國防部次長被提名人柯伯吉（Elbridge A. Colby４日在參議院提名聽證會重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%（目前約2.5%）。台“外交部次長”吳志中4日接受《彭博社》專訪表示，台灣正尋求與美國建立更緊密的安全關係，並計劃購買更多美國武器，並釋出“不會給北京攻擊台灣的借口”的訊息。



報導指出，吳志中表示，“我相信，台灣與美國可以在非正式的情況下建立更緊密的安全關係。我們正在努力推動此事，這也將向陸傳遞一個訊息——不要輕易對台灣動手。”



吳志中說，提高“國防”預算的結果，當然就是購買更多美國武器，因為歐洲國家不願意出售武器給我們，即使是日本，在這方面也非常謹慎。



吳志中表示，這與特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮會面後關係急劇惡化的情況不同，台美之間不會發生類似的狀況，“如果我們的‘總統’能夠與美國總統會面，那將被視為一次非常正面的外交事件。”



報導表示，高層級的台美會談仍然極為敏感且可能性不大。自1979年美國將外交承認從台北轉向北京以來，華府僅與台灣維持非正式關係，儘管美國仍是台灣最重要的政治與經濟支持者。台灣領導人通常只能以“過境”為理由訪問美國，因此雙方領導人直接會晤的機會極為罕見。



當被問及美國加強對中國大陸的半導體出口管制，以及這對台積電可能造成的影響時，吳志中表示，台灣沒有能力反對美國的決定，“我們只能適應它。”



美國今年稍早推出新規定，旨在防止台積電和其他企業生產的先進晶片流入中國大陸。這些措施要求晶片製造商加強對客戶的審查，特別是中國大陸企業，此前曾發生台積電生產的晶片被秘密轉售給遭美國列入黑名單的華為技術公司（Huawei Technologies Co.）。



雖然台灣正自行建造潛艦與軍艦，但吳志中排除了發展核武等更激進的手段，因為這將給陸攻打台灣的理由，吳志中說，“我們向世界傳達的訊息是，不會給北京攻擊台灣的借口。”