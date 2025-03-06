前台積電董座劉德音投效美國美光　助AI布局

台積電前董事長劉德音。(中評社 資料照) 中評社台北3月6日電／美國記憶體大廠美光（Micron）宣布任命前台積電董事長劉德音（Mark Liu）和Christie Simons加入董事會。美光執行長Sanjay Mehrotra表示，劉德音擁有數十年領導世界上最先進、最成熟的半導體公司之一的經驗，經驗將有助於指導美光擴展業務，以應對AI帶來的不斷增長的機會，從數據中心到邊緣。



現年71歲的劉德音在台積電工作30餘年，於2023年12月退休，曾任總經理暨共同執行長、執行副總經理暨共同營運長、營運資深副總經理、先進技術事業資深副總經理，目前為J＆M Copper Beech Ventures董事長。其職業生涯始於英特爾Intel Corporation，隨後他轉到AT＆T貝爾實驗室高速電子研究實驗室。學歷上，擁有美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士。



根據《中時新聞網》報導，Christie Simons亦加入美光董事會，Christie Simons今年5月將退休Deloitte Touche Tohmatsu資深稽核和簽證合夥人，擁有近30年為全球技術客戶提供服務的經驗。



美光執行長表示，隨著我們繼續優化美光的業務，專注於創新和增長。劉德音是一位富有遠見的領導者，擁有深厚的技術專長和商業頭腦。他的經驗將有助於指導美光擴展業務，以應對AI帶來的不斷增長的機會——從數據中心到邊緣。



美光首席獨立董事Lynn Dugle也提到，劉德音在全球最大的半導體代工廠擁有豐富的管理經驗，以及Christie為全球半導體公司提供一系列服務的工作，為董事會帶來額外的實力。