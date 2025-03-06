金門千人進香團今赴湄洲媽　縣長未獲准同行

金門媽祖進香交流團，6日啟程赴陸展開宗教交流。（圖:金門縣媽祖聯誼會提供） 中評社台北3月6日電／台灣民眾黨籍金門縣長陳福海原訂今天率領近千人宗教交流團，前往泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠進香祈福。昨日下午5時許傳出，由於證件趕辦不及、陸委會未核准，陳福海確定無法成行，臨時改由參議陳世保代表參加。



對此，金門縣長陳福海低調未受訪，僅透過幕僚表示，祝福此次媽祖宗教交流能順利圓滿，兩岸在媽祖的庇佑下能有增添更多和平友善氛圍。



為弘揚媽祖信仰、促進兩岸宗教文化交流，金門縣媽祖聯誼會號召850人組成疫後最大宗教交流團，6日上午經小三通啟程將陸續前往泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠等地展開4天3夜的進香祈福活動，盼藉由兩岸媽祖信仰的共同連結，深化民間交流，促進宗教、文化、觀光等多層面的合作新里程。



根據《中時新聞網》報導，此次“2025 乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動”是由金門縣政府、金門縣議會、“立法委員”陳玉珍服務處、“行政院”金馬聯合服務中心等單位指導，並獲得金門酒廠、五鄉鎮公所、代表會及各地宮廟代表等協辦單位支持，號召850位名信眾共襄盛舉。

