親綠小黨上門抗議　國民黨架三看板反酸

台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及台灣綠黨等人，在國民黨中央黨部前抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及台灣綠黨等四個號稱本土在野小黨，今早前往中國國民黨中央黨部前抗議，呼籲國民黨懸崖勒馬別亂搞，須同意“行政院”針對總預算提出的覆議，也訴求要罷免藍委展望新“國會”。國民黨中央對此，在黨部大門口擺上三大標語，強調“在野黨走錯地方，這裡不是“總統府”，請出門左轉。”



台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及台灣綠黨等四個本土小黨在國民黨中央黨部前舉行“本土派小黨籲國民黨懸崖勒馬別亂搞，罷免展望新“國會”記者會，宣告以不同的方式投入大罷免，也呼籲台灣社會積極投入，以人民的力量導正扭曲擴權的“國會”。



為避免抗議升級成衝突，警方一早就在國民黨外架設圍欄，確保台灣基進等團體不會做出過激行為，而國民黨則在大門口放置三面看板反制，圖片人物分別為賴清德、“立法院”民進黨團總召柯建銘以及民進黨“立委”王世堅，其中柯建銘的部分印著“我14歲就在搞大罷免”、“歡迎應徵民進黨分公司”，賴清德部分為“這裡不是“總統府”，現在不是國民黨執政，在野黨走錯地方”、“請出門左轉”，王世堅部分則是“柯建銘應受精神鑑定”、“歡迎加入反大罷免行列”。

