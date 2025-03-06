林文程析特朗普對台灣影響　有四大變化

中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授、“監察委員”林文程今天在一場座談會表示，特朗普上任後對於台灣有四個面向觀察。首先，重回模糊戰略；第二，台灣面臨增加“國防”預算的壓力；第三，台灣面臨來自美國的經貿壓力會加大；第四，支持台灣是美國朝野共識。



“國策院”今天舉行“2025中國兩會與台、美、中變局”座談會。分為兩個場次，場次一：中國兩會解讀；場次二：台、美、中三角關係發展。



他指出，整體上，特朗普對是否派兵介入台海軍事衝突是重回戰略模糊策略。特朗普任內，美國會不會派兵，我們要持不確定態度。未來四年內台灣會繼續面臨特朗普政府要求增加“國防”預算的壓力，然而台灣自美國購買先進武器的阻力會降低，因為特朗普喜歡賣武器給盟邦或“友邦”。



林文程說，特朗普上台，美中關係有變與不變，美國霸權地位面臨中國挑戰，現在變成全面性競爭。特朗普已經說過冷戰時期，美國與蘇聯是針對軍事，但經濟不構成威脅，但是中國目前對美國軍事與經濟威脅都在，美國稱為戰略競爭，短期內是不會有結果，而影響中美關係競爭，特朗普是最大因素。



他說，特朗普是美國第45任、第47任總統，是歷來最獨特總統，典型商人，根本不重視民主、人權，特朗普對任何東西都可以交易，他在第一任喚起美國人，認知到中國崛起對美國威脅。



林文程認為，特朗普公開放棄交往政策。而特朗普第一任就是要針對中國，第二任應該會延續，但是特朗普是商人性格，也可能會有變化，要讓其他國家讓步就課徵高關稅，這會讓中國與台灣都無法倖免。



林文程說，特朗普強調要再造偉大美國、美國優先，他不能忽視來自中國的威脅及經濟和科技競爭，因此他還是會繼續將中國當成美國最大的威脅。事實上，特朗普在第二任上台之後，已經再度對中國發動貿易戰，對中國輸往美國的產品加課20%的關稅。但特朗普的一些政策也會帶給中國一些機會，例如特朗普敵我不分的關稅政策、批評盟邦的言詞，會疏離美國與這些盟邦的關係。特朗普退出包括世界衛生組織和巴黎氣候變遷協定等國際組織和機制，以及裁撤USAID，減少對發展中國家的援助，會為中國增進其國際影響力創造機會。



談到美台關係，林文程認為有四個面向可以觀察。



首先，重回模糊戰略。拜登總統曾數度明確表示會派兵協助台灣對抗中國的"軍事侵略"，他強調這是美國的承諾。但是特朗普從未明確表示會派兵介入台海兩岸軍事衝突，而且他表示台灣靠近中國，卻離美國很遠，也即是美國很難有勝算。特朗普曾表示中國可能對台用武，但是在他擔任總統期間不會發生，因為中國知道他會怎麼做。整體上，特朗普對是否派兵介入，台海軍事衝突是重回戰略模糊策略。