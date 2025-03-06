罷綠委12案都要補件　謝龍介：官方刁難

藍委謝龍介。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）藍營針對12位綠委提出罷免第一階段連署，全遭“中選會”要求補件，遭藍基層轟戰力低。中國國民黨籍“立委”謝龍介6日表示，藍綠在連署案件上的差距是必然的，國民黨連署才13天，民進黨則有13個月，對這樣的結果並不意外。不過，現在各地的感受是大家都願意站出來，補件都超標很多。雖然“中選會”持續刁難，但不受影響。



藍綠互相發動大罷免，綠民團發動罷藍委，32案全數通過第一階段審查；藍民團發動罷綠委，12案全須補件，形成巨大落差。

