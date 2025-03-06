美要求軍費加4倍？葛如鈞問綠手上有啥牌

藍委葛如鈞接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月6日電（記者 楊騰凱）美國國防部政策次長被提名人柯伯吉認為台灣防衛支出應佔GDP的10%（目前約2.5%），約新台幣2.6兆元。中國國民黨籍“立委”葛如鈞今日受訪表示，特朗普政府提出要求，是要看對方能給出什麼交換條件，這是可以談的，但民進黨政府已主動將防衛預算提高到3%，只敢喊價，卻不敢上談判桌。他也質疑民進黨政府是否知道台灣手上有多少牌？



美國總統特朗普提名柯伯吉出任美國國防部政策次長，4日柯伯吉赴參議院出席提名聽證會時提到，台灣防衛支出的GDP占比仍遠低於3%，應提升至10%。



台灣GDP的10%約為2.6兆元，台灣今年度總預算約為2.9兆元，若防衛預算調到GDP的10%，金額幾乎將與台灣政府全年預算相當。



葛如鈞今日受訪表示，先前他曾隨“立法院長”韓國瑜赴美參加美國總統特朗普就職典禮，過程中聽到非常多美國官員、國會議員都在關切台灣的防衛，其實特朗普也早就洩題了，很早就表達希望各國增加國防預算佔GDP的比例，所以這不只是只給台灣的考題而已，而是給全世界。



葛如鈞指出，增加防衛預算佔GDP的比例，並不是一個不能討論的議題，事實上特朗普拿出來給你的要求，並不見得是他最後希望達到的目標，而是要看看對方能提供什麼交換條件，讓雙方在談判桌上可以滿意。



葛如鈞指出，所以台灣還有沒有更多產業可以與美國有所連結？除了半導體之外，我們還有資安、AI、電腦視覺、精密機械工業等等，問題是民進黨政府到底知不知道我們手上有多少牌，還是認為手上已經沒牌了，才不敢上牌桌？



葛如鈞表示，而且我在解釋防衛預算佔GDP的比例時，全世界對於防衛的定義也在變化，包括資訊安全等等是否可以納入計算，都是可以討論的。所以一個議題並不是只是喊價看數字而已，然而我們很難過看到民進黨政府召開“國安會議”後，出來告訴大家，我們現在防衛預算佔GDP的2.5%，再來要調整至3%。



葛如鈞指出，民進黨政府只敢用這種喊價的方式來應對，難怪不敢上談判桌，民進黨政府不要只敢躲在後面放話，應該趕快站出來，理性面對我們所看到的挑戰。