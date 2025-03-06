台軍費GDP10%？綠委只轟藍軍、未證實

左起民進黨黨團書記長陳培瑜、幹事長吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）美國要求台灣提高防務預算到GDP10%？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤6日表示，美國國會已點名中國國民黨玩危險遊戲，刪除、凍結“國防”預算，現在民進黨團與執政團隊就是在努力要讓總預算、“國防”預算順利推動提升，要向國際釋出台灣有信心守衛國家的正確訊號與決心。



台灣防務預算目前約GDP2.5%，對於台官方是否支持調高到GDP10%，吳思瑤沒有明確回應。



民進黨“立法院”黨團於黨團辦公室6日舉行“藍白還在騙！民生第一攏係假！赴中領旨 昌燕結盟比總預算協商更重要？”記者會，與會者有民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。



美國“國防部次長”提名人柯伯吉4日在參議院軍事委員會人事聽證會上表示，他同意美國總統特朗普的觀點，台灣的“國防”預算應該要超過占GDP的10%。台灣學者換算10%是新台幣2兆6410億元，但台灣一年的歲出也才2.9兆元？



吳思瑤表示，美國參議院軍事委員會聽證會上，共和黨參議員沙利文（Dan Sullivan）就公開點名國民黨，直指“刪減“國防”支出是在玩一場危險遊戲”其他美國“國會議員”也有同樣表述，美國不分朝野，共識都是要台灣提升防衛能力，並協助台灣的“國安”，因台灣的“國安”涉及印太地區穩定發展，也涉及美國利益。可是藍白卻惡意砍預算，給國際釋放錯誤的訊號，以為台灣連自己的“國安”都不盡責，這是危險訊號，所以民進黨執政團隊一直想撥亂反正。

