台擬擴大進口日本牛肉　藍委：犧牲人民健康

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月6日電（記者 楊騰凱）“衛福部”食藥署4日預告修正“日本牛肉及其產品之進口規定”草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，繼美國、加拿大後，擴大進口日本牛肉。中國國民黨籍“立委”賴士葆批評，賴清德是出了名的“親日派”，無預警開放的依據為何？應妥善說明。當初開放美國萊豬想換取加入CPTPP，最後也沒有結果，可見開放農產進口換取經濟利益，根本就換不到。



國民黨“立院”黨團首席副書記長羅智強今日表示，民進黨犧牲人民是專業，可能也不當一回事。



日本牛肉有狂牛症疫情風險，30個月齡以下牛隻才能進口台灣，因為感染狂牛症牛隻，發病時間多在30個月齡左右。不過食藥署3月4日預告修正“日本牛肉及其產品之進口規定”草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口台灣限制，擬開放全齡日本牛肉進口，草案預告60天搜集各界意見後，再進行綜合評估。



羅智強表示，民進黨對於犧牲人民健康，應該認為是福國利民，不是“毀憲亂政”。民進黨犧牲人民健康，犧牲醫護權益，犧牲“國會”監督政府的職能，民進黨犧牲人民是專業，可能也不當一回事。



賴士葆指出，至於能否藉由開放日本全齡牛肉換得台灣加入CPTPP，那是另外一件事情，重要的是，開放這樣的食品進口對台灣人民的健康有無影響？這非常重要。



賴士葆表示，而且講實話，台灣開放境外農產品，從過去的經驗看來，根本換不到經濟利益。蔡英文政府任內開放含瘦肉精萊劑的美國豬肉，想換取加入CPTPP，最後也沒有換到。