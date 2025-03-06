國民黨組60人律師團當靠山　挺藍委反惡罷

左起譚仲彣、王秉信、簡榮宗、黃怡騰、梁樹綸。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）因應民進黨結合民團發起的全台大罷免，中國國民黨今天召開記者會，宣布組成超過60人的律師團，要當國民黨“立委”，以及罷免綠委團體的靠山，將監督選政機關是否中立、客觀、公平辦理罷免程序，以及監督執政黨有無利用不當勢力，影響選舉公正性，讓媒體公平、平衡報導。



國民黨今天召開“打惡罷！我不怕！律師團支援上線”記者會，包括國民黨發言人楊智伃、副發言人譚仲彣、律師黃怡騰、簡榮宗、王秉信、梁樹綸等人出席。



身兼國民黨考紀會主委的黃怡騰指出，除了黨中央律師團外，有18個縣市將由國民黨地方黨部邀請在地律師參與，目前統計已有52位律師加入全台律師團，再加上黨中央律師團，總計有60位以上的律師陣容。



黃怡騰指出，民進黨結合外圍的民團，假藉“打工仔”參與大罷免，有計劃要吞滅去年大選的民主結果，想要利用現行選罷法規定只要同意罷免票數高於不同意罷免票1票，以及超過整體投票權人數4分之1投票的低門檻，想要以小搏大，推翻民主結果，這是反民主。而且在選罷法修正公布前送件的罷免案都是用舊規定，給了執政黨可趁之機，再加上“中選會”及執政黨利用優勢，想要在民主上反民主，在野黨為了維護民主選舉結果，絕不容許被以投機取巧的方式來惡罷。



簡榮宗則說，除了輿論，法律戰非常重要，未來罷免過程會有非常多的法律爭議與法律戰，國民黨律師團除了保護被罷免的國民黨“立委”權力，民眾如果遇有法律爭議，也可以利用各縣市的國民黨律師幫忙，大家一起打贏這場選戰。



梁樹綸表示，民主就是以民為主，尊重民意與選舉結果。去年“立委”選舉結果藍、白席次大於民進黨，但罷免團體卻稱之為“國會”亂象，可是很多亂象並非藍委造成，而且罷免團體收取政治獻金以及許多法律問題都值得爭論，尤其在罷免過程中，不認同惡罷的人竟遭到攻擊，這些人的權益都應該被捍衛。



楊智伃強調，民進黨發動的全台大惡罷已經造成許多地方仇恨與社會對立，更可以看到一些違法違規的事情，國民黨要成為藍營“立委”的後盾，以及所有民眾善良公平正義的象徵。