南投縣長許淑華挺縣籍藍委　號召民眾反惡罷

藍委游顥（左起）、馬文君、南投縣長許淑華一同出席建設動土典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月6日電（記者 方敬為）南投縣草屯國小附設幼兒園今天舉辦開工動土典禮，中國國民黨籍縣長許淑華主持儀式，特別指出，該工程經費透過縣籍藍委馬文君向“教育部”爭取而來，稱讚馬文君是稱職的民意代表，最近全台掀起惡意罷免潮，她要呼籲大家，守護好的“立法委員”，站出來反惡霸！值得注意的是，南投2席藍委馬文君、游顥都出席動土典禮同框許淑華，打團體戰的意味濃厚。



南投縣教育處6日舉辦“草屯國小附設幼兒園新建工程開工動土典禮”，許淑華主持儀式，藍委馬文君、游顥、草屯國小校長陳照明、草屯鎮公所代表、地方里長等出席見證。



許淑華致詞表示，為營造優質、平價的教保服務，縣府積極提升公共化教保服務供應量，去年增加121個公共化名額。此外，為滿足2歲幼兒入園需求，2歲專班也持續新增班別，並拓展幼托量能，草屯國小的附設幼兒園今天開工動土，可望嘉惠更多地方民眾。



許淑華特別強調，草屯國小的附設幼兒園有爭取到“教育部”補助，感謝"中央"支持地方推動幼托建設，而經費爭取是透過馬文君委員協助，獲得新台幣3800多萬元補助款，縣府籌措1800萬元，斥資總經費5700萬元才讓工程順利招標施作。



許淑華稱讚，馬文君是很稱職的民意代表，協助地方建設發展，是優秀的“立法委員”，最近全台掀起惡意罷免潮，她要籲請地方鄉親，好的民意代表大家要好好守護，留在地方服務，所以大家一定要站出反惡罷，支持馬文君！



值得注意的是，南投縣另一位藍委游顥特別跨選區出席動土典禮，與許淑華、馬文君合體同框，或有意團結作戰應付罷免。馬文君、游顥都強調，不畏惡罷，會持續做好“立委”的職責，以政績爭取民意支持，正面迎戰。