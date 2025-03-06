林岱樺涉貪後民調仍衝第一　跑行程只談市政

綠委林岱樺提早到活動會場向與會人士打招呼。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）民進黨籍“正國會”“立委”林岱樺涉詐領助理費等案，以新台幣100萬元交保。《鏡新聞》今天最新民調顯示，林岱樺支持度在涉貪後仍維持第一不墜，林岱樺今天跑行程被媒體堵訪時，笑臉回答新聞都還沒看，只暢談市政議題。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，黨內有4位“立委”表態競逐，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。積極爭取初選的林岱樺因涉嫌詐領助理費、政治獻金案以新台幣100萬元交保，引發外界高度關注是否牽動民進黨內高雄市長初選及2026選舉，林岱樺案件爆發後外界也持續關注民調變化。



根據《鏡新聞》6日公布“2025年3月政經民調”，據該份民調調查顯示，民進黨內可能參選高雄市長的“立委”當中，目前以林岱樺的支持度24.6%最高、賴瑞隆22.7%居次、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%墊底、有24.7%未表態。林岱樺持續在民調中穩居第一，顯示其地方實力厚實，但觀察期得持續數月，會是一場持久戰。



林岱樺選區範圍為高雄市的仁武區、鳥松區、大寮區、及林園區。陳其邁6日市政行程安排出席仁武灣內公托中心開幕，林岱樺也到場出席，並提早到現場與地方人士握手、問候，仍勤跑行程。到場媒體見狀也一窩蜂上前堵麥，詢問有關民調、時事看法，不過林岱樺則四兩撥千金說“新聞都還沒看啦，還是多聊一點市政”。



針對台積電在高雄設廠將引來高科技產業人才，林岱樺表示，照顧托育的需求只會越來越多，高科技人才進駐高雄，且產能都是整天不間斷，市府要做到“所托必應”，除了日間公托需求，還要增加臨時托育、夜間托育，配合產業相關工作上班習性，她也會在中央希望增加托育人員薪資、及倡議。