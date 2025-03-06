卓榮泰誇台積電加碼美投資　實力延伸是好事

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）台積電將於美國再增加投資1千億美元，“行政院長”卓榮泰6日在院會大談此事的好處，他說，最近台灣非常驕傲的“護國神山”台積電，在世界矚目下做了全球佈局重要宣布，台灣的實力向國際延伸是一件好事。



卓榮泰並強調，台積電所公布在台新增與規劃中的9座先進製程廠房、3個先進封裝廠都不會受影響，且2035年台積電在台灣的產能比重依然高於80%，政府會協助將產能與先進技術根留台灣。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1千億美元投資於美國先進半導體製造，在美國總投資金額預計將達到1650億美元。1000億美元的擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間主要研發團隊中心。



“行政院”6日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“衛福部次長”周志浩、“教育部”體育署長鄭世忠、“行政院”性別平等處副處長林秋君出席。



李慧芝在記者會上轉述卓榮泰在“行政院會”上表示，最近台灣非常驕傲的“護國神山”台積電，在世界矚目下做了全球佈局重要宣布，台灣的實力向國際延伸是一件好事，台灣的實力能以台灣為本，向世界發展這是國家根本之道。



卓榮泰說，過去一段時間，他、副院長鄭麗君、“經濟部長”郭智輝、“國發會主委”劉鏡清都與產業界進行頻繁接觸，充分瞭解產業根留台灣，向世界發展的重要性。我們讓產業界瞭解政府期待，台灣必須要保持關鍵技術的地位，在世界產業鏈的地位也必須全力維護，民間產業對世界的佈局，政府都充分瞭解，我們也掌握各方訊息，並給予適當協助。藉此將台灣的力量向世界延伸，建造民主的產業供應鏈，這是台灣的利益，也是全世界共同的利益。