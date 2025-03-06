呂秀蓮憂民團背後不單純　勸賴清德莫介入

針對大罷免一事，呂秀蓮在網路節目中表示看法。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／藍綠大罷免熱潮持續升溫，罷藍委32案第一階段全數通過、罷綠委12案卻全數未過關，引發外界議論。呂秀蓮認為，有綠委說賴清德最後會出場，“但還要讓黨國一體、黨政不分嗎？”因此她認為賴應該“這局都不要動”，“總統”高度就是全民“總統”，不要介入此事。



呂秀蓮5日在網路節目《下班瀚你聊》中，被問及今年罷免案最後會變如何？真會改變“國會”生態？她回應，應該要縮小打擊面，如果是大家公認不能忍受的“立委”，那就明確列出違法失職等理由，但只因為不同黨就通通罷免，這會失焦，如果每年選完舉又要罷免，台灣就會自己搞掉自己。



呂秀蓮指出，現在藍綠黨派發起全面性罷免，根本毫無道理，只讓人覺得是選完不認帳、推翻，那以後還得了？每年都要選舉，每年都要搞罷免，絕對不是“國家”之福，浪費“國家”資源。她也擔心社會運動背後可能有“看不見的影子”，現在不少罷免團體選擇匿名發聲，連上節目都不敢露出真面目，“我想也不是那麼的單純”，為了人民的安居樂業，越少社會動員越好，非不得已不應隨便搞民粹。



因此，呂秀蓮認為，賴清德“這局都不要動”，綠委說他最後會出場，“但還要讓黨國一體、黨政不分嗎？”就罷免來講，“總統”高度就是全民“總統”，不要介入此事，也應維持現在不登場的態度。