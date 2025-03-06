美要台軍費GDP10%？台官方未正面回應

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）美國國防部次長提名人柯伯吉4日在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上強調，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%（目前2.45%）。“行政院”發言人李慧芝6日並未正面回應，她僅表達，盼朝野重新審視總預算覆議案，並強調賴清德宣示的“國防”預算達GDP的3%以上，各部會都在持續研議。



另外，位於屏東縣的台電第三核能發電廠6日上午竄出大量黑煙驚傳火警，李慧芝說，“經濟部”與台電持續瞭解中。



賴清德2月中才召開“國安”高層會議，並宣布優先編列特別預算，讓“國防”預算達GDP的3%以上。若以學者先前採2025年GDP預估值新台幣26兆4493億元為基準，3%將逼近8千億元。不過，美國國防部次長提名人柯伯吉則再次重申，台灣軍費遠遠不足，應接近GDP的10%。換算下來，就是2兆6410億元。



“行政院”6日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“衛福部次長”周志浩、“教育部”體育署長鄭世忠、“行政院”性別平等處副處長林秋君出席。



李慧芝表示，在總預算刪除中，“國防”預算也是有被刪除、凍結，希望“立法院”朝野黨團可以在趁總預算的覆議案中，重新來好好審議。另外，賴清德宣示的“國防”預算達GDP的3%以上，也會增加“國防”預算，現在各部會都在持續研議。