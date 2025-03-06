高雄初選戰火燒　林岱樺、邱議瑩併肩坐

向來不合的綠委林岱樺、邱議瑩出席活動坐在一起，引起討論。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，黨內有4位“立委”表態競逐，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，林岱樺因涉助理費案交保新台幣100萬元，外界關注高雄綠營初選競爭。向來不合的林岱樺、邱議瑩，今天出席同場活動且並肩而坐，尤其兩人都笑臉迎人，邱議瑩也禮讓林岱樺先致詞，引起台下議論紛紛。



陳其邁6日市政行程安排出席高雄市仁武區灣內公托中心開幕，爭取市長初選的綠委林岱樺、邱議瑩都出席，且都坐在一起。過去林岱樺、邱議瑩在高雄跑活動同場時少有交集，甚至見面時也很少交談，通常聯訪及合照位置也會站在陳其邁旁邊，一左一右，座位也會穿插其他人，因此今天坐在一起，沒有刻意迴避也引起討論。



當主持人邀請致詞時，先被點到的邱議瑩馬上示意禮讓給林岱樺，因為林岱樺選區範圍就是仁武區、鳥松區、大寮區、及林園區，禮讓給選區民代先致詞算合理，也避免再鬧出類似卡C位、搶發言的爭議。而林岱樺致詞提到仁武人口成長快速，公托需求需要更多，邱議瑩致詞時也說“誠如林委員所說...”表達認同並爭取公托。



林岱樺被查助理費，代表民進黨高雄市長初選競爭相當激烈，邱議瑩與林岱樺過去的恩怨史也浮上檯面，譬如疫情期間，邱議瑩曾在“立院”不滿林岱樺未戴口罩，當場開酸“不合群”、“遵守規範很難嗎？”，此外邱議瑩去年也曾主張自己不會容許提名林岱樺的事情發生，若林岱樺領先，同意其餘4人整合出一人與林PK。由於林、邱兩人向來不合，今天同場和和氣氣並肩坐一起，沒有刻意避開，反而有點反常，令外界好奇。