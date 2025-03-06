楊秋興赴柯爸靈堂致哀　盼司法公平審判

楊秋興今日到新竹柯爸靈堂致哀後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月6日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。前高雄縣長楊秋興今日到新竹柯爸靈堂致哀受訪表示，他和柯文哲原本就熟識，他父親過世時，柯曾來上香，今天才特別過來致哀，他期盼司法應公平獨立審判，若沒有違法就儘快還柯清白公道。



楊秋興曾以民進黨籍當選第10屆台灣省議員和第4屆“立法委員”、高雄縣長，2010年高雄縣市合併黨內初選敗給陳菊後退出民進黨參選高雄市長落選，2013加入國民黨，2019年又退出國民黨。



楊秋興今日在柯爸靈堂停留約40分鐘。他表示，現在柯文哲還在受難，在牢獄中已6個月，大家都很關心，柯爸也是過去228受難家屬，柯文哲在牢獄中感覺應相當沉重。台灣的司法要客觀、公正、獨立，過去他在當學生的時候也反對國民黨政府，當時就是覺得司法不公，因此他認為司法要公正且是獨立。



楊秋興強調，柯文哲目前人還在牢獄之中，希望司法趕快公正、獨立審判，若有違法的話當然就繩之以法，但若沒有違法的話，也要趕快還柯文哲清白公道。



柯爸過世至今已18天，目前包括“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、已退出民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安和民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠都已先後到靈堂致哀。