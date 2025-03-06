林佳龍急澄清台烏四大不同　疑美沒必要

林佳龍。（照片：取自《齊有此理》） 中評社台北3月6日電／美國總統特朗普2月28日與烏克蘭“總統”澤倫斯基在美國白宮的會談激烈爭辯，“疑美論”甚囂塵上，並將台灣與烏克蘭類比。台“外交部長”林佳龍5日在網路節目表示，台灣與烏克蘭有四大不同之處，不僅現況不同，台美間更有“台灣關係法”和“六項保證”為基石，他強調“疑美論沒有必要”。



媒體報導，林佳龍5日接受網路節目《齊有此理》專訪時說，站在特朗普全球布局的角度，台烏也有很多不同之處。



林佳龍指出，第一，台灣位於印太第一島鏈關鍵位置，對區域、對全球而言都具備戰略重要性；第二，台灣在半導體和AI產業上扮演乾淨、非紅供應鏈不可或缺的角色；第三，台美間有“台灣關係法”和“六項保證”為基石，美國與日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等台灣周邊國家也都有安全保障性質的協定或條約；第四，台灣和中國大陸間仍隔著台灣海峽這個護城河，台烏現況並不相同。



林佳龍說，特朗普向來強調“和平靠實力”，認為自由與和平需要“國防”與自我防衛能力來維護，近年台灣也持續提升全社會防衛韌性，並推動後備及兵役制度改革，展現自我防衛的決心。



林佳龍認為，“疑美論沒有必要”，美國的核心外交理念仍然是“價值”導向，民主黨或共和黨外交政策會有差異、每個總統各有風格，特朗普政策強調“美國優先”，但不是只考量美國利益，目前發展的“主權基金”是要投資全球。