馬文君：一直買武器裝備　沒有軍人也是白搭

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月6日電（記者 方敬為）美國國防部政策次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）點名台灣的“國防”預算占比應提高到GDP的10%，國民黨籍外交“國防”“立委”馬文君今天對此表示，倘若提升至該比例，台灣的財政恐怕陷入困難，台灣軍方應針對需求去審慎評估，對症下藥，而非一味的大灑幣，況且一直買武器裝備，但卻沒有軍人也是白搭。



美國總統特朗普提名的國防部政策次長柯伯吉，4日在參議院軍事委員會聽證會接受質詢時點名台灣，當前的“國防”開支“遠低於”GDP的3%，做得太少，應該將“國防”預算占GDP的比例，提高到10%。



針對美國要求台灣提高“國防”預算編列比例，馬文君6日出席草屯國小附設幼兒園動土典禮受訪表示，台灣在“國防”的需求，應該由軍方及“國安”單位去審慎評估，非其他國家來指導我們應該要花多少錢、要用多少預算，更何況台灣近年來在自製或對美軍購等項目，還有許多沒有完成，甚至是延遲交貨迄今，是否要繼續大灑幣，有待商榷。



馬文君強調，即使真的要增加“國防”預算，也應該要對症下藥，而不是隨便一個境外人士就可以指手畫腳，台灣要懂得明哲保身，沒理由把矽盾和所有的資源全部一直往外送，要確實知道台灣需要什麼，才能更安定安全，才能符合更長遠的利益。



馬文君說，將“國防”預算編列比例提高至GDP的10%，根本無法想像，台灣的財政恐怕陷入困難，其他預算項目會被排擠，不利整體發展，況且一直買武器裝備，但卻沒有軍人也是白搭，台灣目前軍隊最大的困境就是兵源缺乏，要如何突破困境，需要更詳盡且通盤的規劃。