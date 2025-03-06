罷綠委一階連署掛蛋　馬文君：黨要站出來

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月6日電（記者 方敬為）針對12案罷免綠委第一階段連署失利，南投縣國民黨籍“立委”馬文君今天表示，確實讓藍營支持者感到失望，可是大家對內檢討，對外還是要團結一致，我們會持續做好“立委”職責，以政績爭取選民支持，當然，希望政黨的力量也能成為支柱，呼籲國民黨要站出來。



全台掀起大罷免，“中選會”日前公布各地罷免第一階段連署審查結果，針對32位中國國民黨籍“立委”的罷免案第一階段連署已通過，罷免團體宣示將立即展開第二階段連署行動，打鐵趁熱。對12位民主進步黨籍“立委”的罷免第一階段連署，則均未通過，全軍覆沒，引發藍營支持者不滿。國民黨主席朱立倫對此出面致歉，“責任都在我，不必怪任何青年志工”。



南投縣藍委馬文君、游顥6日共同出席草屯國小附設幼兒園動土典禮，與黨籍南投縣長許淑華同框，3人共同呼籲支持者站出來反對惡意罷免。對於罷免綠委連署全軍覆沒，馬文君受訪表示，民進黨運作罷藍委從去年就開始，走得很快，準備很長時間，第一階段過關是可預期的情況，而罷免綠委近期才開始，第一階段連署失利，當然黨內會有些失望或不滿，但仍要努力團結一致反惡罷。



馬文君強調，藍營好不容易才又在“立法院”占了多數，況且他們都是民選產生的，很多罷免理由都扭曲事實，甚至是造謠，大部分的人民希望社會安定，不是選輸就要翻桌，民進黨將罷免作為政治手段，必將招致民意反撲。



對於國民黨的角色扮演，馬文君說，這次大罷免“黨的力量非常重要”，不難看出，民進黨在布局上有很多動作，因此他也向黨中央呼籲，國民黨也必須有所協助，畢竟促進民主，所有政黨都應該發揮其力量，現在既然是反惡罷，國民黨也就該站出來。